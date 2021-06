Ντοναρούμα: Ο νεότερος τερματοφύλακας της εθνικής Ιταλίας (pic)

Ιστορικής σημασίας ήταν το ματς κόντρα στην Τουρκία για τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, καθώς έγινε ο νεότερος τερματοφύλακας της εθνικής Ιταλίας που αγωνίζεται σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.

Η εθνική Ιταλίας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Euro, καθώς κατάφερε κι επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Τουρκίας.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, όσες φορές χρειάστηκε το έκανε με τις εντυπωσιακές του επεμβάσεις και διατήρησε ανέπαφη την εστία του. Το παιχνίδι κόντρα στους Τούρκους ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον 22χρονο κίπερ, καθώς έγινε ο νεότερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Εθνικής Ιταλίας που έχει αγωνιστεί σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, σε 22 ετών και 106 ημερών ο «Τζίτζι» έγινε ο νεότερος τερματοφύλακας που φοράει τη φανέλα της Σκουάντρα Ατζούρα είτε σε αγώνα Euro, είτε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

