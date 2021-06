Ιταλία: Κλήθηκε εσπευσμένα ο Καστροβίλι

Έπειτα από ειδική άδεια που εξασφάλισε η Ιταλία, ο Γκαετάνο Καστροβίλι της Φιορεντίνα κλήθηκε εσπευσμένα για ν' αντικαταστήσει τον Λορέντζο Πελεγκρίνι στην αποστολή.

Ο Πελεγκρίνι αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση πριν από την αποψινή πρεμιέρα (22:00) του Euro όπου η «σκουάντρα ατζούρα» θα κοντραριστεί με την Τουρκία στην Ρώμη.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας έκανε αγώνα δρόμου για να ζητήσει άδεια από την UEFA ώστε να πάρει άλλον ποδοσφαιριστή στη θέση του μέσου της Ρόμα κι έτσι κλήθηκε εσπευσμένα ο Γκαετάνο Καστροβίλι.

Ο 24χρονος μέσος της Φιορεντίνα έχει βρεθεί άλλες δυο φορές με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας στην καριέρα του, χαρακτηρίζεται από τρομερή ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, βλέπει το γήπεδο γρήγορα και καθαρά και έχει έφεση στις ντρίμπλες.

Gaetano Castrovilli called up by Italy for #EURO2020 🇮🇹#ForzaViola 💜 #Fiorentina #ITA pic.twitter.com/esEefAMFLc