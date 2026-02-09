Ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνι έκανε μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994.

Για τους Ιταλούς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 θα είναι για πάντα συνυφασμένο με το άστοχο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζο, που χάρισε στη Βραζιλία τον τίτλο και βύθισε στη θλίψη τη μεσογειακή χώρα. Πριν την αστοχία της... Θεϊκής Αλογοουράς, την ίδια μοίρα είχαν και οι εκτελέσεις των Μπαρέζι και Μασάρο, με τους μοναδικούς που έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα να είναι ο Εβάνι και ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνι.

Ο τελευταίος, θυμήθηκε τη μοιραία, για τη Σκουάντρα Ατζούρα, διαδικασία των πέναλτι, αποκαλύπτοντας πως δύο ποδοσφαιριστές είχαν τόσο άγχος, που κρύφτηκαν για να μην εκτελέσουν! «Ήμουν 22 ετών και είχα όλη την καριέρα μου μπροστά μου, είχα τη νοοτροπία του πιτσιρικά, με ρώτησε ο Σάκι αν ένιωθα πως θέλω να εκτελέσω και πήγα χωρίς να το σκεφτώ» ανέφερε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στην Gazzetta dello Sport, λέγοντας στη συνέχεια πως «κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον πάγκο για να μην εκτελέσουν, ένας της Μίλαν και ένας της Ίντερ, δεν θα πω ποτέ τα ονόματά τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι, από τη Μίλαν αγωνίζονταν, πλην των Αλμπερτίνι, Μασάρο και Μπαρέζι, που πήγαν στη λευκή βούλα, οι Μαλντίνι και Ντοναντόνι, ενώ ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ίντερ στο Μουντιάλ -και βασικός στον τελικό- ήταν ο Μπέρτι...