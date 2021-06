Νόιερ - Γερμανία: Το pasillo τιμής για τις 100 συμμετοχές (pic & vid)

Ο Μάνουελ Νόιερ έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία των Πάντσερ που φτάνει τις 100 συμμετοχές και οι συμπαίκτες του τού επιφύλαξαν τιμητικό pasillo πριν από το φιλικό κόντρα στη Λετονία.

Μέχρι πρότινος ήταν ακατόρθωτο για Γερμανό τερματοφύλακα. Από όταν ξεπέρασε τις 77 συμμετοχές του μεγάλου Σεπ Μάιερ και έγινε το απόλυτο Νο1, όμως, ο Μάνουελ Νόιερ έβαλε πλώρη για τον τριψήφιο αριθμό-ορόσημο.



Ο 35χρονος κίπερ κατέγραψε την 100η συμμετοχή της καριέρας του με το εθνόσημο στο φιλικό κόντρα στην Λετονία και έλαβε τη δέουσα τιμή από τους συμπαίκτες και το τεχνικό σταφ, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με pasillo στον αγωνιστικό χώρο.



Πλέον, ο Νόιερ είναι ο 3ος εν ενεργεία Γερμανός με τις περισσότερες συμμετοχές (Ποντόλσκι 130, Κρόος-Μίλερ 102) και 13ος στην αιώνια λίστα της Νασιονάλμανσαφτ, βαδίζοντας πρόσω ολοταχώς για να ξεπεράσει τους Χέσλερ (101), Μπεκενμπάουερ (103), Μερτεζάκερ (104) και Κόλερ (105). Ποιος ξέρει, ίσως τους προσπεράσει όλους στο προσεχές Euro.



