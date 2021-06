Καντέ: «Δεν είμαι ο μόνος ευγενικός χαρακτήρας στο ποδόσφαιρο» (pic)

Ο Ν' Γκολό Καντέ μπορεί να αποτελεί τον ορισμό της ανιδιοτέλειας και της ταπεινοφροσύνης, ωστόσο ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με τόσο ευγενικό χαρακτήρα.

Ο 30χρονος μέσος της Τσέλσι, μετά εκπληκτικές εμφανίσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται μαζί με την εθνική του ομάδα για να προετοιμαστεί για το Euro.

Πάντα χαμογελαστός, απίστευτα ταπεινός και ανιδιοτελής. Όχι μόνο στο χορτάρι, αλλά σε κάθε πτυχή της ζωής του. Συχνά μάλιστα γίνεται αναφορά από τους φιλάθλους στην ταπεινότητα που έχει ως χαρακτήρα, συγκριτικά με άλλους συναδέλφους του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όλα όσα ακούγονται για εκείνον είναι υπερβολικά.

«Είναι αλήθεια πως μερικές φορές υπάρχει μια εικόνα πολύ υπέροχη και πολύ όμορφη. Όμως στο φινάλε είμαι ένα φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να πει κανείς πως εγώ είμαι ο πιο ευγενικός ή ο πιο συμπαθητικός. Είμαι ένας παίκτης σαν όλους τους άλλους.

Θεωρώ ότι μερικές φορές αυτό που ακούγεται είναι υπερβολικό και δεν χρειάζεται. Είναι αλήθεια πως τα πάω καλά με τους συμπαίκτες μου, φροντίζω να έχω καλές σχέσεις με τους ανθρώπους στον δρόμο ή στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι έτσι. Δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε ολόκληρη ιστορία, ή μερικές φορές να υπερβάλλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου.

🗣️"I am just a normal guy. A player amongst others. There is no need to say I am the kindest or the nicest... It is overblown. There are other people like that in football. We don’t need to make a whole story or sometimes exaggerate.”



-Kante on his 'nice guy' reputation pic.twitter.com/7e59cMi6Fj