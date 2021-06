Αγγλία: Γονατίζουν και στο Euro οι διεθνείς (vid)

Παρά τις αποδοκιμασίες που άκουσαν και στο Riverside στο φιλικό με την Αυστρία, οι Άγγλοι διεθνείς θα συνεχίσουν να γονατίζουν για να περάσουν το μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Τα «τρία λιοντάρια» έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν να δηλώνουν την αντίθεσή τους με τις διακρίσεις και να προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα υπέρ της ισότητας, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Μερίδα του κόσμου που βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Riverside για το φιλικό με τους Αυστριακούς, αποδοκίμασε όταν είδε τους Άγγλους διεθνείς να γονατίζουν, ωστόσο, δεν θα αλλάξει κάτι για την ομάδα του Σάουθγκεϊτ.

Ο ομοσπονδιακός κόουτς της Αγγλίας ανέφερε πως οι παίκτες του έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν να γονατίζουν στο φετινό τουρνουά, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των οπαδών...

Politics has no place in football. pic.twitter.com/vECrMsnrCi