Κλήθηκε στην εθνική Τσεχίας ο Κρμέντσικ ενόψει Euro (pic)

Τη φανέλα με το εθνόσημο της χώρας του θα φορέσει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Μίκαελ Κρμέντσικ, αφού συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Τσεχίας, Γιάροσλαβ Σιλχάβι, ενόψει Euro.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί για λογαριασμό της εθνικής Τσεχίας, καθώς ήδη μετράει 28 ματς, έχοντας σκοράρει μάλιστα και εννέα τέρματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τσεχία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Κροατία, Αγγλία και Σκωτία και θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στις 14 Ιουνίου κόντρα στους Σκωτσέζους στο Χάμπντεν Παρκ στη Γλασκώβη.

All players in the squad have at least one appearance for the Czech senior national team. The youngest member of the squad is Adam Hložek (18 years old), the oldest player is @vaclos31 (32 years old). pic.twitter.com/yBydZsmcXE

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) May 25, 2021