Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 3-1: Οι «πράσινες» γύρισαν το ματς και συνεχίζουν να χαμογελούν
Ο Αστέρας Τρίπολης έδωσε συνέχεια στο αρνητικό σερί και δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες», χωρίς δυσκολία και με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, είχαν την κυριαρχία στο παιχνίδι και συνεχίζουν να χαμογελούν στη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Οι φιλοξενούμενες ήταν αυτές που προηγήθηκαν στο 32’, αφού καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών για τράβηγμα της Καλοκαιρινού στην Μιχαήλ μέσα στη μεγάλη περιοχή .Η Γκάτσου εκτέλεσε από την άσπρη βούλα και έβαλε την ομάδα της μπροστά στο σκορ. Λίγο πριν το φινάλε του α’ ημιχρόνου, η Πούλιου βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και έφερε την ισορροπία. Στο 62’ η Πούλιου σκόραρε ξανά, δίνοντας προβάδισμα στις «πράσινες», και στο 78’ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε η Μπριάνα.
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
- Νέες Ατρόμητου 2018 - ΡΕΑ (0-5)
- Οδυσσέα Μοσχάτου WFC - ΑΕΚ (1-1)
- Βόλος ΝΠΣ - Ο.Φ.Η. (0-4)
- Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (3-1)
- Τρίκαλα 2011 Θεόνη - Κηφισιά | 08/02/26
