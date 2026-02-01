Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος γύρισε το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και χωρίς δυσκολία επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης στη 16η στροφή του πρωταθλήματος γυναικών.

Ο Αστέρας Τρίπολης έδωσε συνέχεια στο αρνητικό σερί και δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινες», χωρίς δυσκολία και με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, είχαν την κυριαρχία στο παιχνίδι και συνεχίζουν να χαμογελούν στη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενες ήταν αυτές που προηγήθηκαν στο 32’, αφού καταλογίστηκε η εσχάτη των ποινών για τράβηγμα της Καλοκαιρινού στην Μιχαήλ μέσα στη μεγάλη περιοχή .Η Γκάτσου εκτέλεσε από την άσπρη βούλα και έβαλε την ομάδα της μπροστά στο σκορ. Λίγο πριν το φινάλε του α’ ημιχρόνου, η Πούλιου βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα και έφερε την ισορροπία. Στο 62’ η Πούλιου σκόραρε ξανά, δίνοντας προβάδισμα στις «πράσινες», και στο 78’ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε η Μπριάνα.

