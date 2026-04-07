Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς πέντε απόντες η σημερινή προπόνηση
Με τους... γνωστούς απόντες λόγω τραυματισμού πραγματοποιήθηκε η σημερινή (7/4) πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, ανήμερα της Μεγάλης Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης».
Ο Ράφα Μπενίτεθ χώρισε για δεύτερη ημέρα τους ποδοσφαιριστές του σε δυο γκρουπ, εκείνους που άρχισαν στο ματς της Τούμπας, οι οποίοι έκαναν προθέρμανση και άσκηση κατοχής μπάλας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Όσον αφορά τους τραυματίες, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν και θεραπεία οι Κοντούρης, Τζούριτσιτς, Κάτρης, Σισοκό.
