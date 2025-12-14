Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας των Τρικάλων (1-0), ενώ η Αγία Παρασκευή νίκησε από την Κηφισιά (3-0). Ο ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης, αντίθετα, γνώρισε ήττα 2-1 από τον Οδυσσέα Μοσχάτου και έχασε έδαφος στην 11η «στροφή» της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Βόλος και Ρεά μοιράστηκαν βαθμούς, με τον Βόλο να ανοίγει το σκορ, αλλά η Κατσάκη απάντησε στο 61’ για τους Ρεθυμνιώτες, κάνοντας το 1-1.

Στο «Γεντί Κουλέ», ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 1-0 των Τρικάλων, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Το γκολ που χάρισε τη νίκη ήρθε στο 54ο λεπτό, όταν η Δανάη Καλδαρίδου σκόραρε με κοντινό πλασέ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 2-1 από τον Οδυσσέα Μοσχάτου, για την 11η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών. Οι γηπεδούχες, με ελάχιστες επισκέψεις στην περιοχή της Γρηγοριάδου, κατάφεραν να προηγηθούν 2-0 χάρη σε δύο γκολ της Weeks στο 20’ και στο 35’. Ο Αστέρας δεν το έβαλε κάτω και πίεσε ασταμάτητα, μειώνοντας στο 69’ με την Πίτσιου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στη συνέχεια, όπως το φάουλ της Γεωργαντζή στο 73’ που πέρασε λίγο άουτ και το σουτ της Πίτσιου στο 79’ που απέκρουσε εντυπωσιακά η τερματοφύλακας, οι κιτρινοπλέ δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση.

Η Αγία Παρασκευή δεν δυσκολεύτηκε και πήρε τη νίκη στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 άνοιξε η Γάτση στο 52’, η Προφήτη στο 55’ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Πάνσκα λίγο πριν το φινάλε, στο 94’. Τέλος, οι νέες του Ατρομήτου κέρδισαν τον Βόλο 2004 και επέστρεψαν στις νίκες.

11η αγωνιστική



ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ (1-3)

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ (14/12, 00:00, 0-3 α.α.)

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΡΕΑ (1-1)

Ο.Φ.Η. - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ (1-0)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (2-1)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (3-0)

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 (2-0)

Η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ 31

ΑΕΚ 28

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25

Ο.Φ.Η. 23

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 20

ΡΕΑ 20

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 17

ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 17

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12

ΚΗΦΙΣΙΑ 10

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 7

ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 6

ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 4

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 0

Επόμενη αγωνιστική: