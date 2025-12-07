Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την Κηφισιά, η ΑΕΚ κόλλησε στο 1-1 με τον Βόλο και ο Αστέρας διέλυσε τους Νέους Ατρομήτου με 5-1 στη «10η» στροφή της Α' Εθνικής.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την έδρα της Κηφισιάς, κερδίζοντας 3-1 και δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η επιστροφή του Γιάννη Χαραλαμπίδη στον πάγκο έδωσε έξτρα ώθηση στην ομάδα. Οι Πράσινες μπήκαν δυνατά, άνοιξαν το σκορ στο 17’ με μια όμορφη προσπάθεια της Μπράντιτς και δέκα λεπτά μετά η Γκαμπς έκανε το 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισαν στο ίδιο τέμπο. Η Πέιου κέρδισε πέναλτι, η Πούλιου το εκτέλεσε με ψυχραιμία και στο 67’ έγινε το 0-3. Η Κηφισιά το πάλεψε και μείωσε στο 84’, αλλά το τρίποντο είχε ήδη “κλειδώσει” για τον Παναθηναϊκό, που έφτασε τους 17 βαθμούς και δείχνει να ανεβαίνει.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, είχε απογοητευτική ισοπαλία (1-1) με τον Βόλο ΝΠΣ, αφήνοντας σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για την κορυφή. Η Ένωση είχε δοκάρια, ευκαιρίες, πίεση, αλλά όχι την ουσία. Οι φιλοξενούμενες άνοιξαν το σκορ στο 44’ μετά από κόρνερ, όμως η ΑΕΚ βρήκε απάντηση στο 77’ με πολύ όμορφη συνεργασία: η Χατζηνικολάου σέρβιρε κάθετα και η Βιολάρη τελείωσε τη φάση ιδανικά για το 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έμεινε στη 2η θέση, έναν βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ. Ενώ τα Τρίκαλα έφυγαν με το «διπλό» από την έδρα του Βόλου 2004 (0-1).

Τέλος, ο Αστέρας συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία με μια επιβλητική νίκη 5-1 επί των Νέων Ατρομήτου. Μπορεί οι φιλοξενούμενες να ισοφάρισαν στο 31’, λίγο μετά το χαμένο πέναλτι της Σπυριδωνίδου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι Αρκάδες ήταν καταιγιστικές. Με γκολ της Σπυριδωνίδου (46’), της Μπράμε (54’), της Γεωργνατζή (67’) και της Μιχαήλ στο 89’, το σκορ πήρε διαστάσεις. Η Γούλα μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει με φάουλ στο 78’, αλλά την πρόδωσε το δοκάρι.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ (41-2) 28 AEK (32-9) 27 Αστέρας Τρίπολης (34-6) 25 ΟΦΗ (21-8) 20 ΑΟ ΡΕΑ (22-10) 19 ΝΠΣ Βόλος (21-11) 18 Παναθηναϊκός (16-14) 17 Οδυσσέας Μοσχάτου (12-16) 11 Κηφισιά (11-16) 10 Αγία Παρασκευή (6-12) 9 ΑΟ Τρίκαλα 2011 (5-28) 6 ΑΣ Βόλος 2004 (5-33) 4 Νέες Ατρομήτου 2018 (5-39) 4 Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Η επόμενη αγωνιστική:

Αχαρναϊκός – ΑΕΚ 0-3 α.α.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Βόλος – ΡΕΑ

Οδυσσέας Μοσχάτου – Αστέρας AKTOR

Αγία Παρασκευή – Κηφισιά

Νέες Ατρομήτου – Βόλος 2004

ΟΦΗ – Τρίκαλα