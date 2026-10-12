Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν εξέφρασαν δημόσια την δυσαρέσκεια τους, σχετικά με τις δηλώσεις του Ντούσαν Τάντιτς για το «χαμηλό επίπεδο» της ομάδας τους.

Ο Άγιαξ υποδέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στη «Johan Cruijff ArenA» τη Ναϊμέγκεν για την 8η αγωνιστική της Eredivisie, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντούσαν Τάντιτς, όχι όμως για τα όσα έκανε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά για όλα όσα είπε εκτός αυτού.

Αρχικά μία ημέρα πριν από τον αγώνα, ο 37χρόνος διεθνής παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στο «NU.nl», όπου μίλησε για την μεγάλη του αγάπη, τον Αίαντα, ενώ αναφέρθηκε και στην τωρινή του ομάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Είναι πιο δύσκολο να έχεις λιγότερο ικανούς παίκτες γύρω σου. Συχνά προσπαθώ να κάνω build-up και δεν παίρνω την μπάλα. Ή δεν την παίρνω πίσω μετά από μερικές επαφές. Τότε ο εγκέφαλός μου προφανώς λειτουργεί πολύ γρήγορα».

Την ημέρα του αγώνα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός τιμήθηκε από τους οπαδούς του Άγιαξ με ένα γιγάντιο πανό που έγραφε «Μια φορά αρχηγός μας, πάντα ένας από εμάς». Την ίδια ώρα ωστόσο, ένα λιγότερο διακριτικό πανό κρεμόταν στο τμήμα των φιλοξενούμενων οπαδών με τη φράση: ​​«Τάντιτς άντε χάσου».

Dusan Tadic returned to Ajax on Saturday with current club NEC Nijmegen and was depicted as the infamous “Happy Merchant” meme in the away end by his own fans. The image below is a supporter-made caricature of Dusan Tadic displayed by NEC supporters at the Johan Cruijff ArenA. The handwritten text reads “Tadić, rot op!”, roughly, “Tadić, piss off!”. The drawing shows Tadić in an Ajax top, deliberately with an enlarged nose. A reference to the rival-fan nickname for Ajax supporters, “neuzen” (“noses”). It was a hostile response from some NEC fans to Tadić’s strong public affection for Ajax ahead of the match. Rival fans call Ajax supporters “neuzen” (“noses”) because Ajax has long been stereotyped as a Jewish club, and “big/hooked nose” is an antisemitic caricature of Jews. Ajax became associated with Jewish Amsterdam partly because its former De Meer stadium was in Amsterdam-Oost, an area with a substantial Jewish population before the Second World War. In the 1970s–80s, many Ajax supporters embraced “Joden” (“Jews”) and “Superjoden” (“Super Jews”) as a defiant fan identity. The Dutch media have reported on the “caricature” in the away end. The “Happy Merchant” meme is also known as Le Happy Merchant, Merchant Face, or Jew Face. The NEC fan drawing closely copies its recognizable visual formula: a hooked, oversized nose; exaggerated teeth and facial hair; and hands rubbed together in a pleased or scheming gesture. The “Happy Merchant” is not simply a generic cartoon of a Jewish person. It is a modern antisemitic hate image built from much older anti-Jewish stereotypes, especially the false portrayal of Jews as physically grotesque, greedy, manipulative, or secretly controlling events. The hand-rubbing gesture in particular is intended to signal greed, exploitation, or conspiracy.