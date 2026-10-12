Eredivisie: Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν τα «έψαλαν» στον Τάντιτς

Eredivisie: Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν τα «έψαλαν» στον Τάντιτς

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Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν εξέφρασαν δημόσια την δυσαρέσκεια τους, σχετικά με τις δηλώσεις του Ντούσαν Τάντιτς για το «χαμηλό επίπεδο» της ομάδας τους.

Ο Άγιαξ υποδέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στη «Johan Cruijff ArenA» τη Ναϊμέγκεν για την 8η αγωνιστική της Eredivisie, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντούσαν Τάντιτς, όχι όμως για τα όσα έκανε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά για όλα όσα είπε εκτός αυτού.

Αρχικά μία ημέρα πριν από τον αγώνα, ο 37χρόνος διεθνής παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στο «NU.nl», όπου μίλησε για την μεγάλη του αγάπη, τον Αίαντα, ενώ αναφέρθηκε και στην τωρινή του ομάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Είναι πιο δύσκολο να έχεις λιγότερο ικανούς παίκτες γύρω σου. Συχνά προσπαθώ να κάνω build-up και δεν παίρνω την μπάλα. Ή δεν την παίρνω πίσω μετά από μερικές επαφές. Τότε ο εγκέφαλός μου προφανώς λειτουργεί πολύ γρήγορα».

Την ημέρα του αγώνα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός τιμήθηκε από τους οπαδούς του Άγιαξ με ένα γιγάντιο πανό που έγραφε «Μια φορά αρχηγός μας, πάντα ένας από εμάς». Την ίδια ώρα ωστόσο, ένα λιγότερο διακριτικό πανό κρεμόταν στο τμήμα των φιλοξενούμενων οπαδών με τη φράση: ​​«Τάντιτς άντε χάσου».

Επιπλεόν, όταν ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του σταδίου το όνομα του Τάντιτς, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν να τον επευφημούν, ενώ οι φίλοι της NEC ξεκίνησαν τις αποδοκιμασίες, με σφυριγμάτα, και γιουχαρίσματα.

Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Τάντιτς στη Ναϊμέγκεν δεν έχει σταματήσει να εκφράζει την αγάπη του για τον Άγιαξ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πρόσφατη δήλωση του για το επίπεδο του τωρινού του συλλόγου, έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια μίας μερίδας οπαδών της NEC.

Μετά την ολοκλήρωση της επίμαχης αναμέτρησης, ο Σέρβος ανακάλεσε τη δήλωση του λέγοντας: «Ναι, αν πω ότι παίζω με λιγότερο καλούς παίκτες εδώ, αυτό μπορεί πάντα να αντιστραφεί. Αυτό με στεναχωρεί λίγο. Αναμφίβολα σέβομαι την NEC και τους οπαδούς της», χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί.

@Photo credits: Associated Press
     

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