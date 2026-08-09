Σπάρτα Ρότερνταμ - Φέγενορντ 0-1: Πήρε το ντέρμπι της πόλης και ξεκίνησε με το δεξί
Ποδαρικό με το... δεξί για τη Φέγενορντ στην Eredivisie! Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν από την έδρα της Σπάρτα με 1-0 στο ντέρμπι του Ρότερνταμ και ξεκίνησαν με νίκη το φετινό πρωτάθλημα.
Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λουτσιάνο Βαλέντε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα μετά από ασίστ του Ζεχιέλ, που έκανε ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή.
Η Φέγενορντ ήταν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο καθ΄ όλη τη διάρκεια του ματς, όμως οι δευτεραθλητές Ολλανδίας την περυσινή σεζόν λίγο έλειψε να αφήσουν δύο βαθμούς στην έδρα της Σπάρτα, αφού στο 90+8 οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.
Aanvoerder Luciano Valente slaat meteen toe in de Rotterdamse derby 🔥©️#spafey pic.twitter.com/F0V2dYRRIM— ESPN NL (@ESPNnl) August 9, 2026
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