Η Φέγενορντ νίκησε με 1-0 τη Σπάρτα Ρότερνταμ στο ντέρμπι της πόλης και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο φετινό ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ποδαρικό με το... δεξί για τη Φέγενορντ στην Eredivisie! Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν από την έδρα της Σπάρτα με 1-0 στο ντέρμπι του Ρότερνταμ και ξεκίνησαν με νίκη το φετινό πρωτάθλημα.

Στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λουτσιάνο Βαλέντε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα μετά από ασίστ του Ζεχιέλ, που έκανε ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή.

Η Φέγενορντ ήταν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο καθ΄ όλη τη διάρκεια του ματς, όμως οι δευτεραθλητές Ολλανδίας την περυσινή σεζόν λίγο έλειψε να αφήσουν δύο βαθμούς στην έδρα της Σπάρτα, αφού στο 90+8 οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.