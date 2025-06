Σύμφωνα με τα ολλανδικά Μέσα, ο Κουίνσι Πρόμες αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης 7,5 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και βιαιοπραγίες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κουίνσι Πρόμες απασχολεί αρκετά συχνά τα πρωτοσέλιδα του Τύπου στην Ολλανδία. Τώρα, σύμφωνα με την «De Telegraaf», ο Πρόμες εκδόθηκε από το Ντουμπάι στην Ολλανδία, όπου πρόκειται να εκτίσει την ποινή φυλάκισης 7,5 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και βιαιοπραγίες.

Ο πρώην παίκτης του Άγιαξ και της Σπαρτάκ Μόσχας είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι την περασμένη εβδομάδα μετά από αίτημα της ολλανδικής αστυνομίας.

Πίσω στο 2020, ο άλλοτε διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε λαθραία εισαγωγή περισσότερου του ενός τόνου κοκαΐνης από το Βέλγιο και καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Νωρίτερα, είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκισης για απόπειρα δολοφονίας εις βάρος συγγενικού του προσώπου (!) το 2020, χωρίς όμως να έχει εκτίσει ποινή για καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Ο Πρόμες βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση και στις δύο υποθέσεις.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Quincy Promes has been extradited from Dubai to the Netherlands to serve a 7.5-year prison sentence for drug smuggling. 😵



Deal concluded last week after a request from the Dutch police.



🇳🇱🤝🇦🇪



(Source: @NL_Times) pic.twitter.com/qIrWce8Mib