Η αναμέτρηση Σπάρτα Ρότερνταμ-Ναϊμέγκεν διακόπηκε οριστικά μέσα σε λίγα λεπτά ελέω της σφοδρής χιονόπτωσης που έπληξε την περιοχή!

Η... δουλειά φαινόταν από νωρίς, ωστόσο η ολλανδική λίγκα άφησε την αναμέτρηση να ξεκινήσει κανονικά. «Άφησαν 10.500 ανθρώπους να πάνε στο γήπεδο χωρίς λόγο» διαβάζει κανείς στα ολλανδικά Μέσα, καθώς Σπάρτα Ρότερνταμ και Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να παίξουν μπάλα σε ένα γήπεδο καλυμμένο από άκρη σε άκρη με χιόνι!

Η σφοδρή χιονόπτωση που έπληττε για ώρα την περιοχή είχε καταστήσει από νωρίς σαφές πως δύσκολα θα διεξαχθεί ο αγώνας για την Eredivisie, με τον διαιτητή να σφυρίζει για σέντρα αλλά μέσα σε λίγα λεπτά να διακόπτει το ματς. Η διακοπή ήταν προσωρινή, εντούτοις σύντομα αναβαθμίστηκε σε οριστική, με το χειμερινό τοπίο να είναι πανέμορφο στο μάτι αλλά να μην επιτρέπει να παιχτεί μπάλα στο Ρότερνταμ...