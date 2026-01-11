Ο γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Μαξιμιλιάν υπογράφει στον Άγιαξ, στην ίδια ηλικία που είχε υπογράψει το 2001 ο πατέρας του.

Ο Μαξιμιλιάν, ο 19χρονος γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα φορέσει την ιστορική φανέλα του Άγιαξ στην ίδια ηλικία που είχε υπογράψει ο πατέρας του πριν 25 χρόνια. Ο Σουηδός επιθετικός θα αφήσει την Μίλαν και θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του στην Eredivisie.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών επετεύχθη με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς, αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν, αν και αρχικά διατηρεί τον έλεγχο για το μέλλον του αριστερού εξτρέμ, έχει συμπεριλάβει και ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης, κάτι που δείχνει ότι ο σύλλογος εξακολουθεί να πιστεύει έντονα στις δυνατότητες του νεαρού Σουηδού επιθετικού.

Με τη φανέλα των Ροσονέρι, ο Μαξιμιλιάν άφησε θετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους της ομάδας με τις εμφανίσεις του στη Serie C και στη Serie D. Έχει συνολικά 16 παρουσίες, ενώ σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.