Ιμπραΐμοβιτς: Στον Άγιαξ συνεχίζει ο γιος του, Μαξιμιλιάν
Ο Μαξιμιλιάν, ο 19χρονος γιος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα φορέσει την ιστορική φανέλα του Άγιαξ στην ίδια ηλικία που είχε υπογράψει ο πατέρας του πριν 25 χρόνια. Ο Σουηδός επιθετικός θα αφήσει την Μίλαν και θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του στην Eredivisie.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών επετεύχθη με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς, αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μίλαν, αν και αρχικά διατηρεί τον έλεγχο για το μέλλον του αριστερού εξτρέμ, έχει συμπεριλάβει και ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης, κάτι που δείχνει ότι ο σύλλογος εξακολουθεί να πιστεύει έντονα στις δυνατότητες του νεαρού Σουηδού επιθετικού.
Με τη φανέλα των Ροσονέρι, ο Μαξιμιλιάν άφησε θετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους της ομάδας με τις εμφανίσεις του στη Serie C και στη Serie D. Έχει συνολικά 16 παρουσίες, ενώ σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.
🚨⚪️🔴 Maximilian Ibrahimović to Ajax, here we go! Zlatan’s son joins his father’s former club from AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026
Deal done on initial loan with buy option clause, as Telegraaf reported on Friday.
AC Milan keep a sell-on clause. 🇸🇪 pic.twitter.com/vzmvtjkbZD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.