Χαμός στην Ολλανδία: Γήπεδα... ρινγκ και ξύλο μεταξύ οπαδών σε αγώνες για το Κύπελλο (vid)
Ο κακός χαμός στην Ολλανδία για την πρώτη φάση του Κυπέλλου! Όλο και πιο συνηθισμένα είναι πλέον τα επεισόδια στα γήπεδα της χώρας, με τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπονται σε εστίες αναταραχών και... ξύλου, όπως συνέβη και το βράδυ της Τρίτης (28/10).
Οι αναμετρήσεις Ντεν Μπος - Ντεν Χάαγκ και Γκεμέρτ - Φορτούνα Σιτάρντ οδηγήθηκαν αμφότερες σε προσωρινή διακοπή, αφού το ποδόσφαιρο πέρασε σε... δεύτερη μοίρα. Χούλιγκανς επιχείρησαν να εισβάλουν στο τμήμα που βρίσκονταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της Ντεν Χααγκ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτακτική για να μην πάρουν τα επεισόδια μεγαλύτερες διαστάσεις.
28.10.2025 Dutch Cup 🇳🇱 FC Den Bosch - Den Haag.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 28, 2025
1312 vs Den Bosch pic.twitter.com/YKFqO2Rgly
Ongeregeldheden bij de bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag.
📹 @woutfassbender pic.twitter.com/Sm05nKEw7Z— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 28, 2025
Εικόνες ντροπής και στο άλλο ματς, η σέντρα του οποίου άργησε κατά 15 λεπτά στο β' μέρος. Οπαδοί της Φορτούνα Σιτάρντ έσπασαν τον φράκτη στην εξέδρα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να έρθουν τελικά στα χέρια με εκείνους των γηπεδούχων ρίχνοντάς ο ένας στον άλλο ό,τι έβρισκαν μπροστά τους! Παρά τα επεισόδια και οι δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκαν...
28.10.2025🇳🇱VV Gemert vs Fortuna Sittard, click for more here: https://t.co/QDo2FXveM4— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 28, 2025
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/rMn15gE8Qn
