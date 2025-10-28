Χαμός στην Ολλανδία: Γήπεδα... ρινγκ και ξύλο μεταξύ οπαδών σε αγώνες για το Κύπελλο (vid)

Συμπλοκές και άγρια επεισόδια περιείχε το... μενού στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ολλανδίας, με αποτέλεσμα δύο αναμετρήσεις να οδηγηθούν σε προσωρινή διακοπή.

Ο κακός χαμός στην Ολλανδία για την πρώτη φάση του Κυπέλλου! Όλο και πιο συνηθισμένα είναι πλέον τα επεισόδια στα γήπεδα της χώρας, με τις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπονται σε εστίες αναταραχών και... ξύλου, όπως συνέβη και το βράδυ της Τρίτης (28/10).

Οι αναμετρήσεις Ντεν Μπος - Ντεν Χάαγκ και Γκεμέρτ - Φορτούνα Σιτάρντ οδηγήθηκαν αμφότερες σε προσωρινή διακοπή, αφού το ποδόσφαιρο πέρασε σε... δεύτερη μοίρα. Χούλιγκανς επιχείρησαν να εισβάλουν στο τμήμα που βρίσκονταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της Ντεν Χααγκ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν επιτακτική για να μην πάρουν τα επεισόδια μεγαλύτερες διαστάσεις.

Εικόνες ντροπής και στο άλλο ματς, η σέντρα του οποίου άργησε κατά 15 λεπτά στο β' μέρος. Οπαδοί της Φορτούνα Σιτάρντ έσπασαν τον φράκτη στην εξέδρα των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να έρθουν τελικά στα χέρια με εκείνους των γηπεδούχων ρίχνοντάς ο ένας στον άλλο ό,τι έβρισκαν μπροστά τους! Παρά τα επεισόδια και οι δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκαν...

     

