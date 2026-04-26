Ο Δημήτρης Λημνιός έκανε ακόμη μια ασίστ φέτος, αλλά η Φορτούνα Σιτάρντ ηττήθηκε με 2-1 από τη Χέρενφεν.

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στην Ολλανδία και την Eredivisie ο Δημήτρης Λημνιός. Ο Έλληνας άσος που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό στη Φορτούνα Σιτάρντ, μοίρασε ακόμη μια ασίστ.

Συγκεκριμένα, στο 12ο λεπτό του αγώνα με τη Χέρενφεν, έσπασε ωραία την μπάλα, με τον συμπαίκτη του να πλασάρει άψογα για το 0-1.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με δυο γκολ γύρισαν το ματς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-1. Έτσι, η ομάδα του 27χρονου έμεινε στην 12η θέση της βαθμολογίας, με τον ίδιο να μετράει 2 γκολ και 7 ασίστ.

