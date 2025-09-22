Δεν καταλάβαινε τι έκανε: Η γρηγορότερη κόκκινη στην ιστορία της Τσβόλε για τη «δολοφονική» κλωτσιά του Μοντέιρο

kokkini_monteiro

bet365

Ο Τζαμίρο Μοντέιρο τιμωρήθηκε με τη γρηγορότερη κόκκινη στην ιστορία της Τσβόλε μετά την τρομακτική κλωτσιά που έριξε στον αρχηγό της Γκόου Αχέντ Ίγκλς.

Ο Τζαμίρο Μοντέιρο έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Τσβόλε με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για την Eredivisie. Ο 31χρονος μέσος είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα μόλις στο 1ο λεπτό του ματς όταν χτύπησε τον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ, στο πρόσωπο με τις τάπες του παπουτσιού του!

Η Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας μάλιστα πρότεινε ποινή τριών αγωνιστικών για τον παίκτη, με τον ίδιο να αποδέχεται τον διακανονισμό και να απουσιάζει από τα ερχόμενα δύο εκτός έδρας ματς.

Η κόκκινη του Μοντέιρο γράφτηκε στην ιστορία της ομάδας του, καθώς ήταν η πιο γρήγορη που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της Τσβόλε. Μάλιστα, είναι η ταχύτερη κόκκινη στην Eredivisie από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο Γιέτρο Βίλεμς της Αϊντχόφεν είχε αποβληθεί μόλις στο 29ο δευτερόλεπτο σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Νακ Μπρέντα.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EREDIVISIE Τελευταία Νέα