Δεν καταλάβαινε τι έκανε: Η γρηγορότερη κόκκινη στην ιστορία της Τσβόλε για τη «δολοφονική» κλωτσιά του Μοντέιρο
Ο Τζαμίρο Μοντέιρο έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Τσβόλε με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για την Eredivisie. Ο 31χρονος μέσος είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα μόλις στο 1ο λεπτό του ματς όταν χτύπησε τον αρχηγό των αντιπάλων, Ματς Ντέιλ, στο πρόσωπο με τις τάπες του παπουτσιού του!
Η Εισαγγελία επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Ολλανδίας μάλιστα πρότεινε ποινή τριών αγωνιστικών για τον παίκτη, με τον ίδιο να αποδέχεται τον διακανονισμό και να απουσιάζει από τα ερχόμενα δύο εκτός έδρας ματς.
Η κόκκινη του Μοντέιρο γράφτηκε στην ιστορία της ομάδας του, καθώς ήταν η πιο γρήγορη που έχει δεχθεί ποτέ ποδοσφαιριστής της Τσβόλε. Μάλιστα, είναι η ταχύτερη κόκκινη στην Eredivisie από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο Γιέτρο Βίλεμς της Αϊντχόφεν είχε αποβληθεί μόλις στο 29ο δευτερόλεπτο σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Νακ Μπρέντα.
🟥 Jamiro Monteiro kan na 2(!) minuten al gaan douchen. PEC Zwolle moet met tien man verder.#PECGAE— ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2025
