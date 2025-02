Η Φέγενορντ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ρόμπι Φαν Πέρσι, ο οποίος θα υπηρετήσει την αγαπημένη του ομάδα ως πρώτος προπονητής.

Στην ομάδα της καρδιάς του γύρισε και πάλι ο Ρόμπι Φαν Πέρσι, αυτή τη φορά για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία αντικαθιστώντας τον Μπράιαν Πρίσκε. Ο 41χρονος Ολλανδικός τεχνικός που ξεκίνησε κι έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Φέγενορντ, έκανε σε κείνη και τα πρώτα του βήματα ως κόουτς.

Ξεκίνησε αρχικά ως προπονητής επιθετικών (2020-2021), στην συνέχεια έγινε προπονητής τεχνικής (2021-2023), κοουτσάροντας παράλληλα και στα τμήματα υποδομής του κλαμπ από το Ρότερνταμ. Έπειτα, πήρε προαγωγή στην ομάδα του Youth League και την Κ18 (2023-2024) μέχρι που αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι για να αναλάβει τις τύχες της Χέρενφεϊν στην πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής.

Ύστερα από περίπου επτά μήνες εκεί, επέστρεψε στο «σπίτι» του για να καθίσει στον πάγκο της αγαπημένης του Φέγενορντ και να γράψει μαζί της νέες «χρυσές» σελίδες στην ιστορία της. Υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με την ομάδα του Ρόντερνταμ.

Η ανακοίνωση της Φέγενορντ:

The next chapter starts here.



𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e