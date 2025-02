Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα είναι ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ο οποίος βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον πάγκο της Φέγενορντ.

Η Φέγενορντ αποφάσισε να πορευτεί χωρίς τον Μράιαν Πρίσκε στο τιμόνι της λίγα 24ωρα πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Μίλαν στα play-offs του Champions League.

Ο προσωρινός προπονητής των Ολλανδών, Πασκάλ Μπόσχαρτ, τα πήγε περίφημα στην μεγάλη πρόκληση να περάσει η Φέγενορντ στους «16» του θεσμού αποκλείοντας τους Ροσονέρι, αλλά ο σύλλογος φαίνεται πως έχει καταλήξει στον οριστικό διάδοχο του Πρίσκε.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον... δικό της Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ο οποίος ως ποδοσφαιριστής εκεί ανδρώθηκε και έκλεισε την πολυετή του καριέρα το 2019. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο 41χρονος νυν προπονητής της Χέρενφεν του Δημήτρη Ράλλη, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Φέγενορντ για να αναλάβει τις τύχες της ομάδας.

Feyenoord are on the verge of appointing Robin van Persie as their new head coach.



The ex-Arsenal and Manchester United striker is currently in charge of Heerenveen and an agreement between all parties should be reached on Thursday.



