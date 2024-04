Ο Παυλίδης σκόραρε υπέροχο τέρμα και σφράγισε τη νίκη της Άλκμααρ (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βοήθησε την Άλκμααρ να συνεχίσει να κυνηγάει την έξοδο στο Champions League πετυχαίνοντας το δεύτερο τέρμα της ομάδας του μ' ένα ωραίο σουτ.

Η Άλκμααρ πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκης της επικρατώντας με 3-0 της Ναϊμέγκεν σε αγώνα για την 31η αγωνιστική της Eredivisie και συνέχισε να βρίσκεται στο κατόπι της τρίτης Τβέντε για να πάρει το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Το... λιθαράκι του φυσικά έβαλε και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος σκόραρε μ' ένα υπέροχο τελείωμα για το 2-0 των φιλοξενούμενων στο 58ο λεπτό σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του. Το 0-1 για την Άλκμααρ είχε κάνει στο 16ο λεπτό ο Ντε Βιτ και το 0-3 έκανε ο Ποκού στο 90+5'.

Το τέρμα αυτό του 25χρονου Έλληνα φορ ήταν το 27ο στο φετινό πρωτάθλημα και 31ο σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το υπέροχο γκολ του Παυλίδη:

VANGELIS PAVLIDIS DOUBLES THE LEAD WITH A GREAT FINISH ON THE HALF-VOLLEY!!!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/XQF0wqlSqN