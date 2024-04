O Άγιαξ προχώρησε στην απομάκρυνση του CEO, Άλεξ Κρους, ο οποίος είχε αγοράσει 17.000 μετόχες της ομάδας πριν προσληφθεί, τον Αύγουστο του 2023 και πιθανολογείται ότι εμπλέκεται σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών!

Ο Άγιαξ θα θυμάται για καιρό τη σεζόν 2023/24 γιατί όλα πήγαν στραβά για τη θρυλική ολλανδική ομάδα...

Μετά την επικείμενη αποχώρηση του προπονητή Τζον Φαν'τ Σχιπ στο τέλος της σεζόν, ο Άγιαξ μόλις επισημοποίησε την απόλυση του νέου γενικού διευθυντή του Άλεξ Κρους ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 15 Μαρτίου.

«Το εποπτικό συμβούλιο του Άγιαξ αποφάσισε να αναστείλει τον Άλεξ Κρους, CEO και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ και σκοπεύει να βάλει οριστικό τέλος στη συνεργασία. (…) Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού το εποπτικό συμβούλιο πληροφορήθηκε ότι ο κ. Κρους είχε αγοράσει περισσότερες από 17.000 μετοχές του Άγιαξ μια εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση του διορισμού του που είχε προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου 2023. Το εποπτικό συμβούλιο ζήτησε εξωτερική νομική γνώμη, η οποία ανέφερε ότι ο κ. Κρους πιθανότατα εμπλέκεται σε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ποινικό αδίκημα. (…)», αναφέρει το δελτίο τύπου των Ολλανδών!

