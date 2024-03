Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ δεν θα συνεχίσει ως προπονητής του Άγιαξ την επόμενη σεζόν και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Αίαντα για να αναλάβει νέο πόστο στην ομάδα.

Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του Άγιαξ την επόμενη σεζόν. Ο άλλοτε τεχνικός της εθνικής Ελλάδας διορίστηκε θυμίζουμε τον Οκτώβριο υπογράφοντας συμφωνία ως τον Ιούνιο του 2025, αλλά όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον σύλλογο να παραμείνει στην ομάδα σε άλλο πόστο.

«Έχουμε συζητήσει ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά μου για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα είναι σε έναν διαφορετικό ρόλο. Όχι ως πρώτος προπονητής. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι θα το έκανα αυτό μέχρι το τέλος της σεζόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Άγιαξ έχει ήδη μια μικρή λίστα με 4 υποψήφιους για νέο προπονητή.

