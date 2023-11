Ακόμα μια ατομική διάκριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στην Ολλανδία για τον Οκτώβριο.

Παίκτης του μήνα στο ολλανδικό πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να «σβήσει» τον ανταγωνισμό στο φετινό ξεκίνημα της Eredivisie, έχοντας σκοράρει και στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της λίγκας.

Με τα 14 γκολ που έχει σημειώσει ο επιθετικός της Άλκμααρ αποτελεί το πρώτο «κανόνι» στην Ολλανδία και φυσιολογικά μαζί με τις εμφανίσεις του ακολουθούν και ατομικά βραβεία.

Αυτή τη φορά ο Έλληνας φορ κατάφερε να διακριθεί ως παίκτης του μήνα στην Eredivise για τα πέντε γκολ που σημείωσε σε τρεις αγωνιστικές, ενώ φυσικά έδωσε το παρών και στην καλύτερη ενδεκάδα για τον Οκτώβριο.

It's him again! 😏🥇

↳ 𝗘𝗿𝗲𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿#AZ #VP9 #Eredivisie pic.twitter.com/mXjM40YBwb