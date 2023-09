Απίστευτα σκηνικά στην Ολλανδία, με τους παίκτες του Άγιαξ να έχουν κλειδωθεί στα αποδυτήρια τη στιγμή που το οργισμένο πλήθος κάνει... θρύψαλα τις πύλες του γηπέδου.

Η οργή και η αγανάκτηση που επικρατεί στις οπαδικές τάξεις του Άγιαξ ξεπέρασε κάθε όριο! Αφού διέκοψαν οριστικά το ντέρμπι κόντρα στη Φέγενορντ πετώντας συνεχώς καπνογόνα και φωτοβολίδες μετά το 3-0 των φιλοξενούμενων, μερίδα των οπαδών του Αίαντα αποφάσισε να κάνει... θρύψαλα το γήπεδο.

Βιντέακια που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν χούλιγκανς των Ολλανδών να σπάνε τις κεντρικές πύλες στο «Αμστερνταμ Αρενα» και να δημιουργούν ένα εμπόλεμο κλίμα, εκφράζοντας τις άγριες διαθέσεις τους απέναντι στην ίδια τους την ομάδα.

Μέσα της Ολλανδίας μάλιστα αναφέρουν πως οι παίκτες του Άγιαξ έχουν κλειδωθεί στα αποδυτήρια και αρνούνται να βγουν έξω μέχρι να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Την ίδια στιγμή χάος επικράτησε κι έξω από το γήπεδο, εκεί όπου έφιππες δυνάμεις της Αστυνομίας προσπάθησαν να διασπάσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

24.09.2023🇳🇱Ajax Amsterdam - Feyenoord, match suspended, Ajax supporters come to the main entrance https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/XrXKmkdxZ0