Μόλις στο 10ο λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης, οι παίκτες της Γκρόνιγκεν και του Άγιαξ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι οπαδοί της πρώτης πέταξαν σε αυτόν μαύρα καπνογόνα, με το παιχνίδι να διακόπτεται οριστικά.

Όλο και περισσότερες οι διακοπές στο ολλανδικό πρωτάθλημα! Το Γκρόνιγκεν - Άγιαξ βέβαια δεν διεκόπη προσωρινά για ρίψη ποτηριών στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτό της Ουτρέχτης χθες (13/05), αλλά για διαφορετικό λόγο. Μόλις στο 10ο λεπτό με τις δύο ομάδες στο 0-0, μια μερίδα οπαδών των γηπεδούχων πέταξε στα χορτάρι μερικά μαύρα καπνογόνα τα οποία προσγειώθηκαν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και έκαναν το γήπεδο να θυμίζει... πεδίο μάχης.

Μάλιστα, στη συνέχεια ορισμένοι από αυτούς εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με την ασφάλεια του σταδίου ωστόσο να τους σταματά άμεσα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αίαντας, το ματς εν τέλει οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή, ενώ μένει να φανεί ποια θα είναι η τιμωρία της Γκρόνιγκεν.

FC Groningen - Ajax match was stopped due to thrown items and fans entering the field.#groaja pic.twitter.com/tgWuPRcNvr