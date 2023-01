Ανάμικτες εντυπώσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησαν παίκτες της PSV στα social media, το οποίο δείχνει τον Τσάβι Σίμονς να καθαρίζει παπούτσια μετά την προπόνηση, ως ένα «καψόνι» για να μην πάρουν τα μυαλά του... αέρα.

Ο Τσάβι Σίμονς έγινε διάσημος πολύ πριν κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο, από τα εφηβικά του χρόνια στη Μασία. «Βαφτίστηκε» ένα από τα μεγαλύτερα wonderkid της Ευρώπης, εξέπληξε άπαντες με την απόφασή του να μετακομίσει στην Ακαδημία της Παρί Σεν Ζερμέν και τελικά έφυγε ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι στα 19 του με προορισμό την PSV, κάνοντας πολλούς να βιαστούν στο να τον θεωρήσουν αποτυχημένο.

Και πάνω που έχει αρχίσει να τους διαψεύδει, πραγματοποιώντας τρομερή πρώτη σεζόν στην Eredivisie με την Αϊντχόφεν η οποία ήταν το εισιτήριό του για το Μουντιάλ του Κατάρ με την εθνική Ολλανδίας, καλείται να αντιμετωπίσει «καψόνια» από τους συμπαίκτες του στην PSV.

Συγκεκριμένα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από παίκτες του ολλανδικού συλλόγου, απεικονίζει τον Σίμονς να καθαρίζει παπούτσια μετά το τέλος της προπόνησης πριν από λίγες μέρες. Παρουσία του Νόνι Μαντουέκε και άλλων συμπαικτών του, οι οποίοι ποζάρουν δίπλα του, χωρίς να φαίνεται καθαρά αν ο Σίμονς το δέχεται ως πλάκα ή ως καταναγκασμό.

«Πρέπει να φροντίσουμε ώστε ο νέος μας σούπερ σταρ να μείνει προσγειωμένος», αναφέρει η λεζάντα στο εν λόγω βίντεο, διχάζοντας το κοινό στα social media.

Ο Σίμονς μετά την πώληση του Κόντι Γκάκπο στη Λίβερπουλ αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της PSV με 10 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το βίντεο:

PSV players made young star Xavi Simons clean their boots after a training session to help keep him grounded 🧼 pic.twitter.com/DQ4IqXJig8