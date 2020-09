Ο Κώστας Σταφυλίδης δεν γλίτωσε τελικά το χειρουργείο στον αριστερό ώμο, μετά την εξάρθρωση που υπέστη στη νίκη της Ελλάδας επί του Κοσόβου για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Ο αριστερός μπακ της Χόφενχαϊμ και εκ των αρχηγών της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος έκανε αρχικά συντηρητική αγωγή, υποβλήθηκε εντέλει σε επέμβαση και θα μείνει μερικές εβδομάδες εκτός δράσης, όπερ σημαίνει ότι θα χάσει τα εντός έδρας παιχνίδια με Μολδαβία (10/10) και Κόσοβο (13/10).

Μετά την επέμβαση, ο «Στάφι» ανέβασε το παρακάτω μήνυμα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: «Η ζωή μου μέχρι τώρα είναι γεμάτη με σκληρές καταστάσεις. Γι' αυτό και είμαι αλύγιστος. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ. Ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξή σας».

#Stafy on Instagram:

"My life until now is full of tough situations. That’s why I’m unbreakable. I will come back stronger than ever. Thanks for your love and support"

One thing is certain: #Stafy will #ComebackStronger pic.twitter.com/D5CAokUsYo

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) September 23, 2020