Πανδραμαϊκός: Παίκτης θετικός στον κορονοϊό (pic)

Ο Πανδραμαϊκός μετά το θετικό κρούσμα, προχώρησε σε αναστολή σε όλες οι δραστηριότητες για μια εβδομάδα.

Ο παίκτης έστειλε μήνυμα πως είναι καλά και τονισε πώς εκείνος δεν πρόσεχε, προτρέποντας τον κόσμο να είναι προσεκτικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΛOΓΩ EMΦANIΣHΣ YΠOΠTOY KPOYΣMATOΣ TOY IOY covid-19 ΣE ΠOΔOΣΦAIPIΣTH ΣΩMATEIOY TOY NOMOY MAΣ KAI ΓIA ΠPOΛHΠTIKOYΣ ΛOΓOYΣ, ANAΣTEΛΛONTAI-AΠAΓOPEYONTAI OΛEΣ OI ΠOΔOΣΦAIPIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ (ΠPOΠONHΣEIΣ-ΦIΛIKA-ΣYΓKENTPΩΣEIΣ OMAΔΩN) ,AΠO THN ΔEYTEPA 17-8-2020 MEXPI KAI THN ΔEYTEPA 24-8-2020.

TIΣ EΠOMENEΣ MEPEΣ H E.Π.Σ.ΔPAMAΣ ΘA ANAKOINΩΣEI ΛEΠTOMEPEIEΣ ΣXETIKA ME TO YΓEIONOMIKO ΠPΩTOKOΛΛO KAI TO AΓΩNIΣTIKO XPONOΔIAΓPAMMA».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Κονταξή