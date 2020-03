Greek Legends 2004: «Μένουμε σπίτι, είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι» (vid)

Nα είστε όλοι καλά και ασφαλείς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Όλα θα πάνε καλά αν είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι. #menoumespiti #championsforlife #gr_legends_2004

