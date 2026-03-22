Εφιαλτικές εικόνες πριν από τη σέντρα του τελικού Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι, καθώς πούλμαν οπαδών των Citizens τυλίχθηκε στις φλόγες καθ'οδόν για το «Wembley».

Τρομακτικό σκηνικό συνέβη σε αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου, ενώ οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι ταξίδευαν προς το «Wembley» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε διερχόμενο αυτοκίνητο, το πούλμαν που επέβαινε το γκρουπ οπαδών τυλίχθηκε στις φλόγες, δίχως να υπάρχει ακόμα κάποια αναφορά για τραυματίες.