Μάντσεστερ Σίτι: Πούλμαν οπαδών τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο! (vid)
Τρομακτικό σκηνικό συνέβη σε αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου, ενώ οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι ταξίδευαν προς το «Wembley» για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κατέγραψε διερχόμενο αυτοκίνητο, το πούλμαν που επέβαινε το γκρουπ οπαδών τυλίχθηκε στις φλόγες, δίχως να υπάρχει ακόμα κάποια αναφορά για τραυματίες.
🚨🇬🇧 A Manchester City supporters’ bus caught fire on the M6 motorway while heading to Wembley. 😳— Goal Gossip (@Goal_Gossip1) March 22, 2026
Thankfully, reports suggest everyone is safe. 🙏
Hope everyone is okay. pic.twitter.com/XO0F9179bL
