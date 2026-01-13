Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ο Σεμένιο έδωσε το προβάδισμα στους Citizens (vid)
Ο Σεμένιο έδωσε το προβάδισμα στην Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Νιούκασλτ στη φάση των «4» του League Cup Αγγλίας.
Μετά από ένα άσφαιρο α΄ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το προβάδισμα κόντρα στην Νιούκασλτ στη φάση των «4» του League Cup Αγγλίας. Στο 53' ο Ντοκού έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, η μπάλα βρήκε στον Μπερνάντο Σίλβα και στρώθηκε στον Σεμένιο, ο οποίος έβαλε μπροστά στο σκορ τους Citizens.
