Ο Σεμένιο έδωσε το προβάδισμα στην Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Νιούκασλτ στη φάση των «4» του League Cup Αγγλίας.

Μετά από ένα άσφαιρο α΄ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το προβάδισμα κόντρα στην Νιούκασλτ στη φάση των «4» του League Cup Αγγλίας. Στο 53' ο Ντοκού έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, η μπάλα βρήκε στον Μπερνάντο Σίλβα και στρώθηκε στον Σεμένιο, ο οποίος έβαλε μπροστά στο σκορ τους Citizens.