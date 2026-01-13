Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (13/1).

Πλούσιο είναι και σήμερα Τρίτη (13/1) το πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.

Φυσικά, το ραντεβού ξεκινάει το μεσημέρι, όπου οι Galacticos by Interwetten αναλαμβάνουν δράση στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν την επικαιρότητα, τα μεταγραφικά, ενώ μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη συνδέονται και οι Βασίλης Βλαχόπουλος και Σταύρος Σουντουλίδης.

Αμέσως μετά, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet, όπου η μπασκετική ομάδα του Gazzetta σας βάζει στο κλίμα, με σχόλιο για τις ευρωπαϊκές μάχες των ομάδων αυτή την εβδομάδα. Την ίδια ώρα και μέσω της ΕΡΤ 2, η Εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών συνεχίζει την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς αντιμετωπίζει τη Σλοβενία.

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 με τον τελικό του Σούπερ Καπ Ανδρών στο βόλεϊ, όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν για την πρώτη κούπα του 2026 (ΕΡΤ2).

Στις 21:00 ο Πανιώνιος φιλοξενείται από την Τρέντο για το EuroCup (Novasports Prime) και την ίδια ώρα στη χώρα των Βάσκων ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup (ΕΡΤ 2). Η βραδιά περιλαμβάνει και ποδόσφαιρο με αγώνες για την Bundesliga, ωστόσο ξεχωρίζει στις 22:00 η μάχη της Νιουκάστλ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το League Cup Αγγλίας.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας