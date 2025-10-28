Η Μπρέντφορντ σκόρπισε την Γκρίμσμπι με 5-0 γράφοντας... τον επίλογο στο «παραμύθι» της, ενώ η Φούλαμ «λύγισε» στα πέναλτι την Γουίκομπ της League One με 5-4 και πήρε το εισιτήριο στους «8» του League Cup.

Η φοβερή πορεία της Γκρίμσμπι στο League Cup κόπηκε απότομα από την Μπρέντφορντ που δεν... αστειεύτηκε «καθαρίζοντας» την ομάδα που πριν δύο γύρους είχε πετάξει εκτός την Γιουνάιτεντ. Οι Μέλισσες, με φόρα από τη σπουδαία νίκη επί της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, επικράτησαν εκτός έδρας με 5-0 παίρνοντας το εισιτήριο για τους «8». Γιένσεν (22') και Λιούις-Πότερ (26') έθεσαν από νωρίς τις βάσεις, με τον Νέλσον να σκοράρει επίσης στο 43'. Καρβάλιο (54') και Κόλινς (75') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Πολύ σκληρή για να πέσει χωρίς... μάχη αποδείχθηκε η Γουίκομπ απέναντι στη Φούλαμ! Η ομάδα της League One γνώρισε τον αποκλεισμό από το σύνολο του Μάρκο Σίλβα στα πέναλτι, εκεί όπου οι Cottagers ήταν πιο ψύχραιμοι επικρατώντας 5-4 σε μία αγχωτική διαδικασία με συνολικά πέντε χαμένες εκτελέσεις. Στην κανονική διάρκεια, το ματς έληξε ισόπαλο 1-1. Η Γουίκομπ πήρε το προβάδισμα με τον Γούντροου στο 4', αλλά η Φούλαμ ισοφάρισε με το φανταστικό τέρμα του Κινγκ (48').

Στο ντέρμπι των ουαλικών Ρέξαμ και Κάρντιφ, η τελευταία πανηγύρισε την πρόκριση νικώντας με 2-1. Ο Σάλετς έβαλε μπροστά την Κάρντιφ στο 13', η Ρέξαμ απάντησε με την κεφαλιά του Μουρ στο 52', αλλά τον τελευταίο λόγο είχε η Κάρντιφ παίρνοντας το... χαρτάκι χάρη στο τέρμα του Φις στο 71'.