Σλοτ: «Αχρείαστη και χαζή η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Εκιτικέ»

Ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Σαουθάμπτον σχολίασε την αποβολή του Γάλλου επιθετικού Ούγκο Εκιτικέ.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε χθες το βράδυ (23/09) στο Άνφιλντ τη Σαουθάμπτον για τη φάση των «32» του Carabao Cup. Οι «Reds» για ακόμη μια φορά φέτος λυτρώθηκαν στο φινάλε του αγώνα, όταν στο 86ο λεπτό ο Ούγκο Εκιτικέ μετά από εξαιρετική πάσα του Κιέζα σκόραρε το νικητήριο γκολ και έστειλε τη Λίβερπουλ στους «16» της διοργάνωσης.

Το γκολ αυτό μπορεί να χάρισε στους πρωταθλητές Αγγλίας τη πρόκριση, αλλά «κέρδισε» παράλληλα και την αποβολή του Εκιτικέ, καθώς ο Γάλλος αφού σκόραρε έβγαλε τη μπλούζα του για να πανηγυρίσει αντικρίζοντας έτσι τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και ως εκ' τούτου και την αποβολή (τη πρώτη κίτρινη κάρτα την έλαβε στο 53ο λεπτό όταν κλώτσησε τη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου).

Ο προπονητής των «reds» Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης σχολίασε τη αποβολή του 23χρόνου επιθετικού, κρίνοντας την ως ανόητη και περιττή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σλοτ

«Η πρώτη κίτρινη ήταν ήδη περιττή και σε κάποιο βαθμό ανόητη, αλλά η δεύτερη ήταν ακόμη περισσότερο, επειδή πρέπει να μάθεις να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Είναι πάντα το καλύτερο να ελέγχεις τα συναισθήματά σου και αν δεν μπορείς, τουλάχιστον εξέφρασε τα με τέτοιο τρόπο που να μην οδηγήσει σε κίτρινη κάρτα. Εγώ ο ίδιος δήλωσα όταν πήρα την κόκκινη κάρτα εναντίον της Έβερτον (την περασμένη σεζόν) ότι αυτό είναι πάντα ανόητο. Είσαι ελεύθερος να δείξεις τα συναισθήματα σου, αλλά αν αυτό οδηγήσει σε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, τότε είναι χαζό»

Ο Εκιτικέ πάντως σε ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι τον κατέκλυσε το συναίσθημα και έκανε ότι έκανε.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος απόψε που βοήθησα την ομάδα να πετύχει άλλη μια νίκη εδώ στην έδρα μας για τον πρώτο μας αγώνα στο Carabao Cup. Το συναίσθημα με κατέκλυσε. Ζητώ συγγνώμη από όλη την οικογένεια των Red»

