Στο νέο video της Μπράιτον,ο Μπάμπης Κωστούλας καιο Στέφανος Τζίμας, απάντησαν ποιο είναι το αγαπημένο τους γήπεδο!

Η Μπράιτον έβαλε τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να απαντήσουν σε μια ερώτηση που πάντα προκαλεί συζητήσεις στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους, ποιο είναι το αγαπημένο τους γήπεδο, εκτός από το Amex, φυσικά.

Ο Κωστούλας,, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί και πολύ. «Το Καραϊσκάκης», είπε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσθέτοντας ότι είναι το γήπεδο που του έχει προσφέρει τις πιο έντονες στιγμές, κυρίως λόγω της φοβερής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, ο Στέφανος Τζίμας, που πέρασε χρόνια στον ΠΑΟΚ, είχε την… αντίθετη άποψη. Ο 19χρονος φορ, με τον οποίο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ «έχουν μία ιδιαίτερη αδυναμία», επέλεξε το γήπεδο της Τούμπας ως το αγαπημένο του. «Η Τούμπα έχει τους πιο τρελούς οπαδούς», είπε.