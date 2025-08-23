Κωστούλας, Τζίμας: Τούμπα vs Καραϊσκάκης! (vid)
Η Μπράιτον έβαλε τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να απαντήσουν σε μια ερώτηση που πάντα προκαλεί συζητήσεις στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους, ποιο είναι το αγαπημένο τους γήπεδο, εκτός από το Amex, φυσικά.
Ο Κωστούλας,, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί και πολύ. «Το Καραϊσκάκης», είπε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσθέτοντας ότι είναι το γήπεδο που του έχει προσφέρει τις πιο έντονες στιγμές, κυρίως λόγω της φοβερής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
Από την άλλη, ο Στέφανος Τζίμας, που πέρασε χρόνια στον ΠΑΟΚ, είχε την… αντίθετη άποψη. Ο 19χρονος φορ, με τον οποίο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ «έχουν μία ιδιαίτερη αδυναμία», επέλεξε το γήπεδο της Τούμπας ως το αγαπημένο του. «Η Τούμπα έχει τους πιο τρελούς οπαδούς», είπε.
Δείτε ΕπίσηςΚωστούλας - Τζίμας: Ο προπονητής της Μπράιτον απάντησε για το πλάνο ένταξής τους στην Premier League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.