Η αψυχολόγητη ενέργεια και αποβολή του Άντονι Γκόρντον στον αγώνα του FA Cup κόντρα στην Μπράιτον, θα του στερήσει τη συμμετοχή του με τη Νιούκαστλ στον μεγάλο τελικό του League Cup απέναντι στη Λίβερπουλ (16/03).

Η Νιούκαστλ, ως οργανισμός, ζει και... αναπνέει για τον τελικό του League Cup απέναντι στη Λίβερπουλ (16/03), ωστόσο θα αναγκαστεί να διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο μετά από 70 χρόνια χωρίς έναν από τους κορυφαίους της παίκτες. Ο λόγος για τον Άντονι Γκόρντον. Ο διεθνής Άγγλος είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι του FA Cup απέναντι στην Μπράιτον για αψυχολόγητο χτύπημα στο κεφάλι του Φαν Χέκε και θα παρακολουθήσει το μεγάλο ματς των Magpies από την... κερκίδα.

A moment of madness from Anthony Gordon earns him a straight red card.



The Newcastle United forward is set to miss the Carabao Cup final against Liverpool.#NUFC | #FACup pic.twitter.com/IEji8llW7A