Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού για την αναμέτρηση της Λίβερπουλ κόντρα στην Τότεναμ για τον ημιτελικό του League Cup.

Στην αρχική 11άδα του Άρνε Σλοτ βρίσκεται ο Τσιμίκας για τον ημιτελικό του League Cup κόντρα στην Τότεναμ (8/10, 22:00) του Ποστέκογλου.

Tonight’s Reds to take on Spurs in the #CarabaoCup 👊🔴 #TOTLIV