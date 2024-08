H Γουλβς επικράτησε της Μπέρνλι με 2-0 και προκρίθηκε στην τρίτη φάση του League Cup. Έδωσε ασίστ ο βασικός Ποντένσε.

Στην τρίτη φάση του League Cup προκρίθηκε η Γουλβς, η οποία υπέταξε με 2-0 την Μπέρνλι της Championship στο «Μολινό». Βασικός αναντικατάστατος και εξαιρετικός ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έβγαλε εξαιρετική ασίστ.

Οι Λύκοι προηγήθηκαν στο 38', όταν ο Λίμα έβγαλε τη σέντρα, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έκανε άστοχη έξοδο και ο Γκέδες πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0. Στο 54' ο Ποντένσε είδε το κενό στην άμυνα της Μπέρνλι, πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον χώρο, ο Γκέδες έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ «τελείωσε» το ματς.

