Με μουσικό «χαλί» το «One Kiss» των Κάλβιν Χάρις και Ντούα Λίπα πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ την κατάκτηση του Carabao Cup στα αποδυτήρια του «Wembley».

Η Λίβερπουλ με γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στα τελευταία λεπτά της παράτασης, έπειτα από ασίστ του Κώστα Τσιμίκα, νίκησε την Τσέλσι με 1-0 και κατέκτησε το Carabao Cup. Oι Reds κατέκτησαν το αγγλικό League Cup για δέκατη φορά στην ιστορία τους και εξασφάλισαν πως θα τελειώσουν την τελευταία σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ με (τουλάχιστον) ένα τρόπαιο.

Οι παίκτες του Γερμανού τεχνικού πανηγύρισαν έξαλλα στον αγωνιστική χώρο του «Wembley» και το... πάρτι συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, όπους οι ποδοσφαιρεστές χόρεψαν ξέφρενα, υπό τους ήχους του «One Kiss» των Κάλβιν Χάρις και Ντούα Λίπα.

