Οι οπαδοί της Λίβερπουλ και της Τσέλσι συγκρούστηκαν βίαια στο Λονδίνο χθες το βράδυ (24/01), ένα μήνα πριν από τον μεταξύ τους τελικό για το Λιγκ Καπ, αφού οι αγώνες ανδρών και γυναικών συνέπεσαν ίδια ώρα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ φεύγοντας από το «Craven Cottage» -μετά την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό του Λιγκ Καπ επί της Φούλαμ- συγκρούστηκαν με τους οπαδούς της Τσέλσι που αποχώρησαν από την ισοπαλία των «μπλε» για το Champions League γυναικών.

Ο καυγάς σημειώθηκε λίγο μετά το τελικό σφύριγμα και στα δύο παιχνίδια, τα οποία ξεκίνησαν ταυτόχρονα στις 20:00. Οι οπαδοί που θεωρούνται υποστηρικτές των Reds εμφανίζονται σε βίντεο να προσπαθούν να ανταγωνιστούν εκείνους της Τσέλσι καθώς και οι δύο ομάδες οπαδών κατευθύνονταν προς τον σταθμό Fulham Broadway - τη στάση του μετρό που βρίσκεται πιο κοντά στο «Stamford Bridge».

Liverpool and Chelsea fans clashing last night... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊🙈 pic.twitter.com/xA5yGdzTsT

Οι παρευρισκόμενοι στον αγώνα της Λίβερπουλ αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους από το Craven Cottage, επειδή ο πλησιέστερος σταθμός του σταδίου Putney Bridge ήταν κλειστός. Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι οπαδοί της Τσέλσι φάνηκαν να χλευάζουν τους οπαδούς της Λίβερπουλ που βρέθηκαν στο σημείο.

Η έλλειψη αστυνομίας στην περιοχή μπορεί να ήταν έκπληξη για κάποιους, με τους δύο αντιπάλους της Premier League να έχουν αγώνες με μόλις ένα μίλι απόσταση μακριά ο ένας από τον άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Λιγκ Καπ!

Liverpool fans getting battered by the Chelsea Womens fans 🤣💙 pic.twitter.com/SPmeV5ILZp