Η Γουίκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρίτσαρντ Κονέ, ο οποίος είχε μείνει άστεγος στην πατρίδα του επειδή ήταν ομοφυλόφιλος και πλέον «κυνηγάει» το ποδοσφαιρικό του όνειρο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Γουίκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρίτσαρντ Κονέ, ο οποίος είχε μείνει άστεγος στην Ακτή Ελεφαντοστού επειδή ήταν ομοφυλόφιλος!

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από την Ακτή Ελεφαντοστού έγινε μόλις ο δεύτερος ομοφυλόφιλος παίκτης της EFL και κάπως έτσι πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κονέ αποθεώθηκε από το κοινό του «Άνταμς Παρκ» πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Μπρίστολ Ρόβερς, την περασμένη Δευτέρα (01/01).

Ο νεαρός επιθετικός μεγάλωσε στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου στη συνέχεια κατέληξε στους δρόμους. Παρόλα αυτά το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν είναι... παράνομο στην πατρίδα του, οι διακρίσεις κατά της ομοφυλοφιλίας παραμένουν ευρέως διαδεδομένες και δεν υπάρχει νομική προστασία εναντίον τους.

🚨 NON-LEAGUE TO PRO: RICHARD KONE‼️⚽️



The 20’year old has completed his move from @Athleticnewham where he scored 108 goals in 108 games to professional club @wwfcofficial this should be more inspiration for young talent in non-league as the pro clubs are clearly seeing how… pic.twitter.com/bfcx0KYMct — urfreshtvsport (@urfreshtv_sport) January 2, 2024

Ο Κόνε μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνέχισε να εκπροσωπεί την Ακτή Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων του 2019 στο Κάρντιφ. Έκτοτε είχε δοκιμαστεί σε Κόλτσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ, ενώ έχει σκοράρει 21 γκολ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Ο 20χρονος φορ έχει πλέον συμφιλιωθεί με τη μητέρα του, αλλά μίλησε για το παρελθόν του: «Ζούσα στο δρόμο αφού είχα κάποια προβλήματα με τους γονείς μου επειδή είμαι ομοφυλόφιλος. Ήταν τρομερά δύσκολο να είμαι άστεγος στη χώρα μου».

Wow... Just take in this story ❤️



Back in 2019, aged 17... Richard Kone was playing for Ivory Coast at the Homeless World Cup after being kicked out of his home for being gay.



Since coming to England... He's impressed in Non-League, bagging over 100 goals in just 3 seasons for… pic.twitter.com/fMXVSW7tqk — Rising Ballers (@RisingBallers_) January 2, 2024

Ο τεχνικός της Γουίκομ, Ματ Μπλούμφιλντ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που υπέγραψε τον χάρτη του «Football v Homophobia for Action», δήλωσε: «Ήταν μια μακρά ιστορία. Ο Ρίτσαρντ έπαιξε για εμάς στην προετοιμασία και κοιτάξαμε να προσπαθήσουμε να τον υπογράψουμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους, οπότε έχουν περάσει τέσσερις ή πέντε μήνες στα σκαριά. Ο Ρίτσαρντ είναι νεαρό παλικάρι και πρέπει να προσέχουμε πόσα βαράνε στους ώμους του.