Τα «πέτρινα χρόνια» των Μαυρόγατων αποτελούν παρελθόν! Η Σάντερλαντ επέστρεψε στην Championship μετά από τέσσερα χρόνια, επικρατώντας της Γουίκομ στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» (2-0). Κρέμασε παπούτσια ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα στα 40 του χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ «Sunderland till I die» έγινε δημοφιλές απεικονίζοντας την πίστη των οπαδών της Σάντερλαντ στην ομάδα τους ακόμη και στη μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Πλέον, οι ίδιοι οπαδοί μπορούν να νιώθουν υπερήφανοι, αφού οι Μαυρόγατες έκαναν το πρώτο βήμα για την επιστροφή τους στην Premier League, επικρατώντας της Γουίκομ (2-0) στον τελικό των play-offs της League One που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ», ξεφεύγοντας μετά από τέσσερα χρόνια από τη «μιζέρια» της τρίτη τη τάξει κατηγορίας!

Μετά την πρόκριση στα ημιτελικά επί της Σέφιλντ Γουένζντεϊ (1-0, 1-1), η Σάντερλαντ κέρδισε τη θέση στον μεγάλο τελικό, απέναντι στην ομάδα του «θηρίου», του εμβληματικού Αντεμπάγιο Ακινφένουα που έριξε τους τίτλους τέλους σε ηλικία 40 ετών, σε μια γεμάτη καριέρα στις χαμηλότερες κατηγορίες με παρουσία σε πέντε τελικούς play-off!. Κι από το 12', πήρε προβάδισμα στο ματς με γκολ του Έμπλτον, προκαλώντας «τρέλα» στις μισές από τις εξέδρες του κατάμεστου «Γουέμπλεϊ». Οι Μπλε ρίσκαραν περισσότερο στο β΄ μέρος, κυνήγησαν την ισοφάριση έχοντας και τον Ακινφένουα στη σύνθεσή τους από το 75', αλλά στο 79' ο Στιούρατ έβαλε «ταφόπλακα» στα όνειρά τους και ουσιαστικά σφράγισε την μεγαλειώδη άνοδο για τις Μαυρόγατες στην Championship.

Ο... τελευταίος χορός του Ακινφένουα:

.@daRealAkinfenwa's 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘! 👏



His final appearance in professional football! ⚽



✅ 755 appearances in English football!

✅ 5 play-off finals!



All the best 𝗕𝗘𝗔𝗦𝗧! 💪pic.twitter.com/9NP20wUbIF