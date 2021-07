Ακινφένουα: Το 39χρονο «θηρίο» θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο για την Γουίκομ (pics & vid)

Στα 39 του χρόνια το «θωρηκτό», Αντεμπάγιο Ακινφένουα, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Γουίκομ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα γήπεδα της Αγγλίας.

Ο Αντεμπάγιο Ακινφένουα, αν είναι σε ορισμένους παντελώς άγνωστος ως όνομα, είναι σε όλους γνωστός λόγω της σωματικής του διάπλασης. Σωματώδης, χειροδύναμος και σύμφωνα με τη δική του ομολογία είναι και ικανός παλαιστής.

Ο θηριώδης φορ διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο αυτό δεν τον εμποδίζει να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Να παίζει ποδόσφαιρο. Οπως ανακοίνωσε η Γουίκομ, ο Ακινφένουα έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και θα αγωνίζεται για μία ακόμα μία χρονιά στα γήπεδα της Αγγλίας.

Με το παρατσούκλι «The Beast», ο Ακινφένουα μετακόμισε στην Γουίκομ το καλοκαίρι του 2016. Σε μια 18χρονη καριέρα 716 παιχνιδιών για 10 διαφορετικά κλαμπ της EFL, ο έμπειρος στράικερ κατάφερε να πετύχει 215 γκολ.

The morning after the night before.



All this talk of heroes.



And one of our own is BACK with the #Chairboys.



One last dance, @daRealAkinfenwa? pic.twitter.com/Tp1borIKoo