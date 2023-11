Οι οπαδοί της Έβερτον απαιτούν απαντήσεις για μια «απολύτως φρικτή» κατάσταση έξω από το Γκούντισον Παρκ χθες το βράδυ (01/11), με τον κίνδυνο συντριβής στα τουρνικέ να τρομάζει παιδιά.

Χάος επικράτησε έξω από το «Γκούντισον Παρκ» το βράδυ της Τετάρτης (01/11) λίγο πριν την αναμέτρηση της Έβερτον με την Μπέρνλι για το League Cup με οπαδούς να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κατ' ουσίαν πίσω από τα τουρνικέ, με χιλιάδες αναφορές ότι τα ψηφιακά εισιτήρια για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας δεν σαρώνονταν.

Τεράστια πλήθη άρχισαν να σχηματίζονται κατά μήκος της Bullens Road, της Goodison Road και της Gwladys Street κατά την έναρξη του αγώνα, με πολλούς να χάνουν τη ντελικώς τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να κινηθούν προς καμία κατεύθυνση λόγω του μεγάλου πλήθους, με το Φόρουμ Φιλάθλων της Έβερτον να αναζητά «επείγουσες απαντήσεις» από τον σύλλογο για το τι πήγε στραβά.

Ένας υποστηρικτής της ομάδας ο Μπράιαν, ο οποίος είχε μαζί του την 14χρονη κόρη του, δημοσίευσε: «Απολύτως φρικιαστικό σόου που χθες το βράδυ. Το Goodison Road έγινε ένα πολύ τρομακτικό μέρος και κανείς δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται.

What is happening here pic.twitter.com/Je8G0bGIEk