Αντιδράσεις προκάλεσε ο... πανηγυρικός χορός του Έρικ Τεν Χαγκ μετά την κατάκτηση του League Cup, με τον Ρόι Κιν, αστειευόμενο, να του ζητά να παραιτηθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί όλοι στην κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ να πίνουν νερό στο όνομα του Έρικ Τεν Χαγκ, ειδικά με την κατάκτηση του League Cup. Ο Ρόι Κιν πάντως, χιουμοριστικά φυσικά, του ζήτησε να... παραιτηθεί. Κι αυτό εξαιτίας του χορού του Ολλανδού με τον Άντονι και τον Μαρτίνες μετά το ματς, με τους δύο τους πάντως να γελάνε παρέα στην post-game εκπομπή του τελικού.

"You should resign after that." 🤣



Roy Keane shares his thoughts on Erik ten Hag's dancing 🕺 pic.twitter.com/gCJKlReB1A