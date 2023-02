Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχάρη κάθε παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωριστά και στη συνέχεια αγκάλιασε τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο πρώτος τίτλος της εποχής του Έρικ Τεν Χαγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι γεγονός. Οι Κόκκινοι Διάβολοι νίκησαν με 2-0 στον τελικό του League Cup την Νιουκάστλ και επέστρεψαν στις κούπες μετά από έξι χρόνια. Ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον περίμενε την ομάδα στην φυσούνα μαζί με άλλα μέλη της διοίκησης του κλαμπ, συνεχάρη κάθε παίκτη ξεχωριστά και αγκαλιάστηκε με τον Ολλανδό τεχνικό.

Sir Alex Ferguson greeting all the United players in the tunnel 🥺❤️ pic.twitter.com/9Fbx5MbycT