Όλοι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντυπωσιάστηκαν από τη συνέντευξη του Λισάντρο Μαρτίνες μετά τη νίκη με 3-0 επί της Νότιγχαμ στον πρώτο ημιτελικό του Carabao Cup όταν άκουσαν τον Αργεντινό να μιλά τόσο καλά αγγλικά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανήλθε στις νίκες αφήνοντας πίσω της την ήττα με 3-2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στην Premier League και το έκανε με μια άνετη επικράτηση εκτός έδρας στο City Ground επί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Μάρκους Ράσφορντ άνοιξε το σκορ νωρίς πριν ο Βουτ Βέγκχορστ πετύχει το πρώτο του γκολ για τον σύλλογο από τότε που υπέγραψε ως δανεικός από την Μπέρνλι. Ο Μπρούνο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε στη Γιουνάιτεντ ένα σαφές προβάδισμα που θα πάρει μαζί της στο Ολντ Τράφορντ για τον επαναληπτικό.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες, που σκόραρε στο Emirates την Κυριακή, αναδείχθηκε Man of the Match μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση στα East Midlands. Ενώ ο παρτενέρ του Λίντελοφ έδειχνε λίγο ασταθής κατά διαστήματα, ο Αργεντινός ήταν καθοριστικός στο να πάρει η Γιουνάιτεντ το φύλλο αγώνα με μηδέν παθητικό. Παίζοντας με τον επίδεσμο γύρω από το φρύδι του για άλλη μια φορά, ήταν εξαιρετικός διαβάζοντας καλά το παιχνίδι.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ έχουν από καιρό βρει στο πρόσωπό του ένα από τα αγαπημένα τους παιδιά εξαίροντας το επιθετικό, μαχητικό στυλ παιχνιδιού του. Στη συνέντευξη μετά τον αγώνα στο «Sky Sports» ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην εκτίμησή τους.

Ο λόγος; Ο πρώην αμυντικός του Άγιαξ έκανε την κουβέντα με τον δημοσιογράφο σε άψογα αγγλικά, αφήνοντας άφωνους πολλούς οπαδούς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🗣 "We never give up."



Lisandro Martínez reacts to Manchester United winning the first leg 3-0 over Nottingham Forest #CarabaoCup pic.twitter.com/2FxWbZnBoh