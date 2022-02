O τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Κώστα Τσιμίκα να φτύνει την τσίχλα του κατά την απονομή του League Cup σε χαμηλότερο διάζωμα του «Γουέμπλεϊ» με τη Λίβερπουλ να του κάνει παρατήρηση και τον διεθνή μπακ να απολογείται.

Η Λίβερπουλ κατάφερε στη «ρώσικη ρουλέτα» των 21 εύστοχων εκτελέσεων πέναλτι να κατακτήσει το 9ο League Cup της ιστορίας της στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι, με τον Κώστα Τσιμίκα να το πανηγυρίζει με την ψυχή του. Ο διεθνής μπακ έγινε ο τρίτος Έλληνας που σηκώνει «κούπα» στο νησί και στις δηλώσεις του εμφανίστηκε... «πεινασμένος» για περισσότερους τίτλους.

Ο πρώην ακραίος μπακ του Ολυμπιακού «στοχοποιήθηκε» από χρήστες των Social Media, καθώς ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε να φτύνει την τσίχλα του κατά την απονομή σε χαμηλότερο διάζωμα του «Γουέμπλεϊ», όμως η αληθεία είναι πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν οπαδοί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Dailymail» οι «Κόκκινοι» έκαναν παρατήρηση στον Έλληνα αμυντικό και του «υπενθύμισαν τις υπευθυνότητες του», με τον Τσιμίκα να απολογείται για το περιστατικό.

there aren’t even fans below tsimikas https://t.co/WLezOjSFtW pic.twitter.com/5os5m4rOXk

Liverpool haul in Kostas Tsimikas to 'remind him of his responsibilities' after disgusted fans spotted the defender spitting gum into Wembley stands https://t.co/oQrka2xMsC